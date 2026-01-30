Asml al centro del mondo tech | produce ricavi da record ma taglia il personale

Asml, il colosso olandese della litografia ultravioletta, ha registrato ricavi da record nel suo ultimo trimestre. Tuttavia, ha deciso di ridurre il personale, una mossa che ha sorpreso alcuni analisti. La società conferma così la sua posizione dominante nel mondo tech, ma anche le sfide di gestire una crescita così rapida.

Non c'è dubbio: Asml, il gigante della litografia ultravioletta basato in Olanda, è l'azienda più importante d'Europa. Non solo per la capitalizzazione-record (462 miliardi di euro, il 71% in più del secondo gruppo europeo, Lvmh) tra le aziende dell'Unione Europea ma anche, se non soprattutto, per le prospettive strategiche che il gruppo attivo nella produzione dell'infrastruttura chiave per costruire i chip più avanzati, abilitanti la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ha davanti a sé. I numeri record di Asml. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio il gruppo di Veldhoven ha presentato i conti-record per il 2025.

