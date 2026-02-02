La Serie A batte un nuovo record di fatturato, con i club che chiudono la stagione 202425 a 4,038 miliardi di euro. È il dato più alto di sempre, ma la sostenibilità economica del calcio italiano resta un punto interrogativo. I numeri sembrano positivi, ma molte società continuano a faticare a mantenere un equilibrio tra entrate e uscite.

I club della Serie A hanno chiuso la stagione 202425 con un fatturato record di 4,038 miliardi di euro, il livello più alto mai raggiunto nella storia del massimo campionato italiano. Il dato, frutto di un’analisi condotta da Calcio e Finanza su tutti i bilanci ufficiali delle venti società partecipanti, evidenzia una crescita del 6,5% rispetto all’esercizio precedente. Tuttavia, dietro questa cifra impressionante si nasconde un quadro economico complesso: i costi totali hanno superato i 4,2 miliardi di euro, generando un rosso aggregato di quasi 349 milioni di euro. Il gap tra entrate e spese segna un’ulteriore conferma del divario tra performance finanziaria e sostenibilità economica a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il calcio italiano segna nuovi record di ricavi, ma la sostenibilità economica resta in bilico.

Approfondimenti su Serie A ricavi

Gian Piero Gasperini riaccende il dibattito sul mercato con le sue parole, mentre Ferguson segna ma rimane in bilico.

L’Italia chiude il 2025 con una crescita economica moderata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Serie A ricavi

Argomenti discussi: La FIGC viene riconosciuta dal CIP come Federazione Nazionale Sportiva Paralimpica; Enzo Alves ha firmato col Real Madrid insieme a papà Marcelo: i figli d'arte nel calcio; EURO 2026, esordio amaro: Italia sconfitta dal Portogallo. Samperi: Peccato per il finale. Ora pensiamo alla Polonia; Italia, avanti in tre Napoli triste addio.

Lutto nel calcio italiano, un addio che segna una pagina di storia: Hai lasciato un’impronta indelebileRicordiamo Nicola Salerno, storico direttore sportivo del calcio, la cui carriera ha lasciato un'impronta indelebile in Italia e all'estero ... bigodino.it

Calcio italiano in lutto per la scomparsa di un grande campione, un talento senza pari con il suo record imbattutoIl calcio italiano piange Paolo Ferrario, Ciapina, una leggenda del Milan e allenatore amato. Scopri la sua carriera e l'eredità che ha lasciato. bigodino.it

Lutto nel calcio italiano, un addio che segna una pagina di storia: "Hai lasciato un'impronta indelebile" facebook

Calcio Femminile Italiano x.com