Anziani fragili più cure a casa e meno pronto soccorso | il piano di Asst Lariana

Asst Lariana ha annunciato un nuovo progetto per gli anziani fragili, causato dall'aumento di questa categoria di persone. La strategia punta a garantire più assistenza a domicilio e ridurre le chiamate al pronto soccorso. Durante l'evento a Villa Erba, è stato mostrato come il piano preveda interventi mirati e un miglior coordinamento tra ospedale e servizi territoriali. L’obiettivo è offrire ai più anziani un supporto più efficace e vicino alle loro case. La proposta si inserisce in un quadro di risposte più adeguate alle esigenze di questa fascia di popolazione.

Visite domiciliari, team geriatrici e nuovi servizi sul territorio presentati alla Cernobbio School: ecco cosa cambia per gli over 80 e le loro famiglie Alla Cernobbio School di Villa Erba Asst Lariana ha presentato i nuovi progetti dedicati agli anziani fragili, una fascia di popolazione in crescita e sempre più bisognosa di risposte coordinate tra ospedale e territorio. Dal 2011 al 2021 la percentuale di anziani con fragilità moderata o grave in Lombardia è passata dal 5% all'11%, un dato che rende urgente un cambio di passo nell'assistenza. Tra luglio 2024 e dicembre 2025 sono state effettuate 625 visite, di cui 462 a domicilio.