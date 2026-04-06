L' Asl recluta 30 nuovi medici per l' Emergenza-Urgenza | pubblicato il bando

L'Asl di Salerno ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione di 30 medici di Emergenza-Urgenza. La selezione riguarda dirigenti medici da impiegare nei pronto soccorso dei vari ospedali della zona. Il documento è stato reso disponibile il 4 aprile e prevede specifici requisiti di partecipazione. La procedura di selezione si rivolge a professionisti interessati a lavorare nel settore dell'emergenza sanitaria.

L'Asl di Salerno recluta nuovi medici per l'Emergenza-Urgenza. E' stato pubblicato il 4 aprile, infatti, il concorso pubblico per 30 dirigenti medici di Emergenza-Urgenza destinati ai pronto soccorso dei presidi ospedalieri del territorio. Per partecipare al bando, c'è tempo fino al 4 maggio: la domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica sul sito Aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Asl Brindisi: si cercano medici con partita Iva per Unità operative Medicina d’emergenza/urgenzaBRINDISI - La Asl Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo... L'annuncio della Asl: "Pubblicato il bando per i contributi alle parrucche e ai trattamenti estetici dei pazienti oncologici"È stato pubblicato sul sito istituzionale della Asl di Pescara il bando per ottenere i contributi destinati ai pazienti oncologici per l'acquisto di... Si parla di: L'Asl recluta 30 nuovi medici per l'Emergenza-Urgenza: pubblicato il bando. Asl, Pubblica Assistenza e Anpas. Comunicare le emergenzeDomani dalle 9.30 alle 11.30, la sala Pegaso nel palazzo della Provincia, in piazza Dante, ospiterà un incontro di informazione dedicato al sistema di Emergenza-urgenza. L’evento, organizzato da Asl ... lanazione.it Emergenza-urgenza. Il Piemonte sperimenta l’allerta precocePer ottimizzare le tempistiche di allertamento delle richieste di soccorso che implicano il contemporaneo coinvolgimento di più Enti (115 - 118), nell’ambito del NUE 1.1.2, è stato istituito uno ... quotidianosanita.it