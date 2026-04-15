Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Aprile 2026 Uomini e Donne +94K e Il Paradiso delle Signore +74K davanti a tutti

Nella serata di martedì 14 aprile 2026, i programmi più seguiti sono stati Uomini e Donne e Il Paradiso delle Signore, con un incremento rispettivamente di 94.000 e 74.000 spettatori rispetto alla giornata precedente. Su Rai1, la replica dell’episodio di Il Commissario Montalbano intitolato “Gatto e cardellino” ha ottenuto un ascolto di circa 2 milioni di spettatori. I dati riguardano la total audience delle trasmissioni trasmesse durante la sera.

Nella serata di ieri, martedì 14 aprile 2026, in total audience su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Gatto e cardellino” interessa 2.829.000 spettatori pari al 15.82% di share dalle 21:47 alle 23:33. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.848.000 spettatori con uno share del 15.22% dalle 22:02 alle 1:15 (Night a 808.000 e il 20.99%, Live a 416.000 e il 12.72%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.304.000 – 6.04%), Belve intrattiene 1.301.000 spettatori pari all’8.66%. Su Italia1, dopo l’anteprima (1.077.000 – 4.94%), Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 809.000 spettatori con il 6.92%. Su Rai3, dopo la presentazione (439.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Aprile 2026. Uomini e Donne (+94K) e Il Paradiso delle Signore (+74K) davanti a tutti Notizie correlate Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 11 Marzo 2026. Uomini e Donne +105K) segue Il Paradiso +65K) davanti a tuttiNella serata di mercoledì 11 marzo 2026, i programmi televisivi hanno registrato ascolti interessanti, con alcune conferme e sorprese tra le reti... Ascolti TV Total Audience | Martedì 10 Marzo 2026. Uomini e Donne +110K, Il Paradiso +67KNella serata di martedì 10 marzo 2026, Rai1 si conferma leader in Total Audience con Le Libere Donne, che ha raccolto 2. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti Total Audience di martedì 14 aprile; Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita; Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto Grado; Ascolti Total Audience di lunedì 13 aprile. Ascolti TV 13 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV ieri 13 Aprile 2026 prima serata: tabella Auditel del prime time con share, spettatori e vincitori della serata. atomheartmagazine.com Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneAscolti tv martedì 14 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano contro Gf Vip, DiMartedì, Belve, FarWest e Le Iene ... virgilio.it Ascolti TV Total Audience | Martedì 14 Aprile 2026. Uomini e Donne (+94K) e Il Paradiso delle Signore (+74K) davanti a tutti Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com Ascolti TV Total Audience | Lunedì 13 Aprile 2026. Uomini e Donne (+97K), I Cesaroni (+72K) e Il Paradiso (+71K) crescono più di tutti Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen https://www.davidemaggio.it/ascolti-tv/ascolti-tv-tot - facebook.com facebook