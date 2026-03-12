Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 11 Marzo 2026 Uomini e Donne +105K segue Il Paradiso +65K davanti a tutti

Mercoledì 11 marzo 2026, i dati sugli ascolti tv mostrano che Uomini e Donne ha raggiunto un aumento di 105.000 spettatori, mentre Il Paradiso ha guadagnato 65.000 ascoltatori. Questi programmi si sono posizionati davanti agli altri in classifica, evidenziando le preferenze del pubblico nella serata. Altre trasmissioni hanno registrato numeri inferiori, senza variazioni significative rispetto alle scorse settimane.

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2026, i programmi televisivi hanno registrato ascolti interessanti, con alcune conferme e sorprese tra le reti principali. Su Rai1, Un amore a 5 stelle ha raccolto 1.627.000 spettatori, pari al 9,71% di share, mentre su Canale5 il film Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 ha conquistato 1.810.000 spettatori con il 13,06% di share. Su Rai2, Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 2.237.000 spettatori (16,73%), risultando uno dei programmi più seguiti della serata. Su Italia1 il film Cado dalle nubi ha interessato 1.713.000 spettatori con il 9,61% di share. Rai3 ha visto Chi l'ha Visto? arrivare a 1.425.000 spettatori (8,24%) dopo la presentazione con 889.

