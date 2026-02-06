Parte AscoltaMi il nuovo servizio digitale di supporto psicologico per studenti di medie e superiori

Il Ministero dell'Istruzione ha lanciato ufficialmente AscoltaMi, un nuovo servizio online pensato per aiutare gli studenti delle medie e delle superiori. Si tratta di un supporto psicologico a portata di click, rivolto a chi si trova a dover affrontare momenti difficili o ha bisogno di ascolto. Il servizio è già attivo e disponibile per gli studenti dell’ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori.

Il Ministero dell'Istruzione ha avviato ufficialmente AscoltaMi, un servizio digitale di sostegno psicologico per studenti dell'ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori. Il percorso prevede cinque incontri a distanza con psicologi esperti e ha l'obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su AscoltaMi AscoltaMI, arriva il servizio di supporto psicologico telematico per gli studenti: operativo da marzo tramite la piattaforma UNICA Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato un nuovo servizio di supporto psicologico per gli studenti delle scuole secondarie. App per supporto psicologico studenti Valditara: primo servizio digitale della Scuola costituzionale Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato il lancio di un’app dedicata al supporto psicologico degli studenti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su AscoltaMi AscoltaMI, arriva il servizio di supporto psicologico telematico per gli studenti: operativo da marzo tramite la piattaforma UNICAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito avvia AscoltaMI, il nuovo servizio di supporto psicologico dedicato agli studenti delle scuole secondarie. orizzontescuola.it Scuola: arriva AscoltaMI, il sostegno psicologico per gli studenti. L'annuncio di ValditaraIl Ministero dell’Istruzione e del Merito lancia AscoltaMI, il nuovo servizio digitale di sostegno psicologico rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Il progetto offre cinque incontri indivi ... msn.com Ciao umano prima di prendere la scopa… respira un attimo. Sono il millepiedi domestico, quello che corre veloce e ti fa fare i salti sul divano. Sì, proprio io. So che il mio look “tante gambe + modalità turbo” non aiuta, ma ascoltami: sono dalla tua parte. Vivo facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.