Parte AscoltaMi il nuovo servizio digitale di supporto psicologico per studenti di medie e superiori

Il Ministero dell'Istruzione ha lanciato ufficialmente AscoltaMi, un nuovo servizio online pensato per aiutare gli studenti delle medie e delle superiori. Si tratta di un supporto psicologico a portata di click, rivolto a chi si trova a dover affrontare momenti difficili o ha bisogno di ascolto. Il servizio è già attivo e disponibile per gli studenti dell’ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori.

