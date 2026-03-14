Una mattina di nebbia nella Bassa ha causato un incidente con un'auto ribaltata e il crollo di un muro lungo una strada principale. La scarsa visibilità ha determinato condizioni pericolose, portando a questi eventi che hanno coinvolto più mezzi e persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Una mattina di nebbia nella Bassa ha trasformato le strade in scenari a rischio elevato, dove la scarsa visibilità ha favorito una serie di incidenti con esiti diversi. Un uomo di origine straniera è rimasto ferito dopo aver centrato un muro e ribaltatosi, mentre un pensionato ottantasettenne ha subito lesioni gravi dopo essere stato urtato da un’auto. La dinamica degli eventi si è sviluppata tra via Nazionale a Codisotto di Luzzara e l’Autostrada A22, dove il traffico è stato bloccato per oltre quattro chilometri a causa di scontri multipli. I soccorsi hanno operato rapidamente, trasportando i colpiti negli ospedali di Guastalla e Reggio Emilia, evidenziando come le condizioni atmosferiche possano compromettere drasticamente la sicurezza delle infrastrutture viarie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nebbia nella Bassa: auto ribaltata, muro crollato

Articoli correlati

Nuvoloso con ampie schiarite, nebbia nella bassaIl meteo a Bergamo per la giornata di sabato 7 febbraio riserva nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge...

Incidente nella notte tra Bregnano e Lazzate, auto ribaltata donna in ospedaleSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per...

Contenuti e approfondimenti su Nebbia nella Bassa auto ribaltata muro...

Temi più discussi: Auto centra un muro e si ribalta; Umidità, afa e nebbia: Parma tra i climi peggiori in Italia. Il migliore? Bari; Incidente in A4 oggi. Schianto fra Tir nel tratto maledetto, colpa della prima nebbia; Previsioni meteo Verona 7 marzo: sole velato e nebbia al mattino.

Auto sicura in Veneto, controlli da non dimenticareIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Venezia, auto finisce in Laguna durante l’imbarco: salvi conducente e caneAll'alba di domenica, un turista svizzero ha sbagliato rampa all'imbarco del traghetto al Lido di Venezia. L'auto è finita in acqua ma ... lavocedivenezia.it

Tra la nebbia #VersoCasa riconoscendola dal colore... #VentagliDiParole La casa del Bepi a Burano x.com

FONDISTI… … a rapporto! I nostri azzurri contrastano il freddo e la nebbia della Norvegia con un po’ di allenamento! Fondamentale anche per prepararsi alla tappa di Coppa del Mondo! Oggi a Drammen c’è la sprint in classico, sabato la 50 km a Oslo! - facebook.com facebook