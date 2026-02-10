Pioggia battente e infiltrazioni | cede un muro di contenimento Frana in via San Giuseppe

Questa mattina a Perugia si sono verificati i danni di una frana in via San Giuseppe. La pioggia battente di ieri ha provocato infiltrazioni che hanno fatto cedere un muro di contenimento. La strada è stata chiusa al traffico e alcune abitazioni della zona sono state fatte evacuare per sicurezza. I vigili del fuoco e i tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione resta sotto osservazione.

Perugia, 10 febbraio 2026 - L'allerta è arrivata nella tarda serata di ieri sera: frana in via San Giuseppe, quartiere residenziale del semicentro, a due passi da Monteluce. Le infiltrazioni d'acqua causate dalla pioggia battente di questi giorni hanno provocato il cedimento di un muro di cinta. Con il cemento sono venuti giù fango, alberi e detriti che hanno ostruito la strada. Sul posto subito le squadre del pronto intervento del comune di Perugia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella chiusura del tratto di strada compreso tra i civici 8 e 12, attualmente non transitabile.

