Toscana diffusa finanziati altri 13 progetti di rigenerazione urbana

La Toscana continua a investire nella riqualificazione delle città. Oggi sono stati annunciati nuovi fondi per 13 progetti di rigenerazione urbana nei diversi Comuni della regione. Con un aumento di 5,8 milioni di euro, le risorse disponibili salgono e permetteranno di intervenire in più aree rispetto a quanto previsto finora. Le amministrazioni locali si preparano a mettere in atto lavori di riqualificazione, migliorando strade, spazi pubblici e quartieri.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Aumentano i progetti di rigenerazione urbana finanziati nei comuni della 'Toscana Diffusa': grazie a un incremento di 5,8 milioni di euro delle risorse potranno essere finanziati ulteriori 13 progetti rispetto a quanto già destinato nei mesi precedenti. La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso dell'ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio Filippo Boni. Nel dettaglio potranno beneficiare di un contributo regionale da 600.000 euro il Comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) dove ci saranno lavori di rigenerazione urbana delle frazioni di Lucignana e Gromignana per un valore complessivo dell'intervento da 750.

