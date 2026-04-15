Artemis II | il mistero delle cabine vuote? Ecco la verità tecnica

Durante il decollo della missione Artemis II sono state diffuse immagini che mostrano alcune cabine vuote all’interno della navicella. Questi scatti hanno suscitato sospetti e discussioni online sulla reale presenza dei membri dell’equipaggio a bordo. Le immagini sono state condivise sui social e hanno portato a interrogativi sulla configurazione e sulla composizione della missione spaziale. Finora, nessuna comunicazione ufficiale ha fornito chiarimenti in merito alle cabine e alla loro occupazione.

Le immagini catturate durante il decollo della missione Artemis II hanno alimentato una serie di speculazioni digitali riguardanti la veridicità del viaggio verso la Luna. Alcuni video circolanti mostrano infatti un sistema di cabine che si allontana dalla rampa di lancio proprio mentre il razzo si solleva, portando alcuni utenti a ipotizzare che gli astronauti siano stati fatti scendere prima della partenza e che l’intera operazione sia una messinscena. In realtà, ciò che le telecamere hanno immortalato è l’Artemis Emergency Egress System, un dispositivo tecnologico fondamentale per la sicurezza dell’equipaggio. Il meccanismo non ha nulla a che fare con complotti o finzioni, ma rappresenta una soluzione ingegneristica progettata per proteggere vite umane e infrastrutture critiche dalle condizioni estreme generate dai motori del razzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artemis II: il mistero delle cabine vuote? Ecco la verità tecnica Artemis II: ecco quando e come seguire il rientro nel PacificoL’equipaggio della missione Artemis II si prepara a concludere il viaggio spaziale con un ammaraggio previsto nelle acque del Pacifico, al largo di... Artemis II: ecco il modulo europeo che salva l’equipaggio di OrionL’Agenzia Spaziale Europea ha progettato l’European Service Module, il sistema vitale che permetterà alla missione Artemis II di superare l’orbita...