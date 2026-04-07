Artemis II | ecco il modulo europeo che salva l’equipaggio di Orion

L’Agenzia Spaziale Europea ha sviluppato il modulo europeo che fungerà da supporto vitale per la missione Artemis II. Si tratta dell’European Service Module, un componente essenziale per consentire al modulo Orion di superare l’orbita terrestre e proseguire verso lo spazio. Questa parte sarà responsabile delle funzioni di alimentazione, propulsione e raffreddamento durante il viaggio. La sua realizzazione rappresenta un passo importante nel programma spaziale internazionale.

L’Agenzia Spaziale Europea ha progettato l’European Service Module, il sistema vitale che permetterà alla missione Artemis II di superare l’orbita terrestre. Questa struttura tecnologica funge da centro operativo per la capsula Orion, garantendo risorse e propulsione. Mentre l’attenzione mediatica si concentra spesso sui traguardi della capsula Orion, esiste un componente cilindrico posizionato dietro la zona di pilotaggio che ne rende possibile il viaggio. L’European Service Module è il risultato di una collaborazione tra l’ESA e diverse aziende del Vecchio Continente, pensato per essere la sala macchine dell’intero complesso spaziale. Senza questo modulo, l’equipaggio non avrebbe i mezzi per sopravvivere nel vuoto cosmico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artemis II: ecco il modulo europeo che salva l’equipaggio di Orion Leggi anche: Artemis 2, il modulo con equipaggio lascia l’orbita terrestre: ora Orion fa rotta verso la Luna Artemis II, alla scoperta dell'equipaggio NASA che viaggerà verso la lunaIl lancio della missione Artemis II è previsto per le 18:24 del 1° aprile in Florida, corrispondenti alle 00:24 del 2 aprile in Italia. Temi più discussi: Ritorno sulla Luna: ecco perché Artemis II è diversa da Apollo; Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna; Il viaggio di Artemis II verso la Luna? Impossibile senza l’Europa; Spazio, lancio Artemis II, Angelini (TASI): protagonisti della missione lunare con il modulo ESM. Artemis II, il blackout di 40 minuti, il mare Orientale del diametro di 900 km, l'eclissi e i nuovi crateri: cosa hanno visto nel lato oscuro della LunaÈ stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II, con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un veicolo spaziale con ... leggo.it Il giorno della Luna, passaggio ravvicinato di Artemis IIE' la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si preparano a raggiungere la distanza massima dalla ... ansa.it “Non dimenticate di godervi lo spettacolo”. Gli astronauti di Artemis II hanno sorvolato il lato lontano della Luna. Poco prima dell’una di notte era iniziato il periodo di black out delle comunicazioni: dall’altra parte del satellite nessun segnale radio può viaggiare - facebook.com facebook #Trump si congratula con gli astronauti della missione #Artemis 2: siete nella storia x.com