Djorkaeff e Del Piero Toldo Di Natale e Cannavaro | la Serie D è piena di figli d' arte

Cauet Werner è solo l’ultimo. Il difensore classe 2002, figlio del portiere del Triplete interista Julio Cesar, si aggiunge alla lista dei figli d’arte che, tra i gironi della Serie D, provano a farsi spazio nel calcio professionistico. Alcuni sono giovani in rampa di lancio, desiderosi di scrollarsi di dosso il peso del cognome, altri calciatori navigati che hanno trovato la loro dimensione nelle serie minori. I nomi che si leggono in Serie D, infatti, sono di quelli che rievocano l’élite del calcio di un tempo: da Del Piero a Djorkaeff, da Di Natale a Cannavaro, ecco nove figli d’arte che militano nella nostra quarta serie. La scorsa estate la Sanremese - Girone A - ha puntato su nomi forti: Del Piero, Djorkaeff, Gattuso. Il presidente Masu precisò: “Sono qui perché sono bravi, mica per i cognomi”. Il club ligure ingaggiò il figlio di Alex, Tobias, il cugino di Rino, Francesco (portiere classe 2005) e Oan Djorkaeff, figlio di Youri, stella dell’Inter e campione del mondo nel 1998 con la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Figli d’arte crescono. Del Piero jr alla Pro Sesto sulle orme di papà Alex

Tobias Del Piero firma per la Pro Sesto: quei figli d’arte che giocano in provincia lontano dalle pressioni e... dai padriTobias Del Piero si unisce alla Pro Sesto, scegliendo di giocare in provincia per sfuggire alla pressione dei grandi club e mantenere un certo equilibrio.

Temi più discussi: Del Piero, altra occasione: da dove riparte Tobias dopo il flop Sanremese; Tobias Del Piero giocherà nella Pro Sesto, in serie D; Pres. Sanremese al veleno su Tobias Del Piero: Noi non guardiamo il cognome o di chi è figlio di un...

Del Piero, altra occasione: da dove riparte Tobias dopo il flop Sanremeseu0019?$?P??a??'C??L???$?u0012u0002!)%?UW??u0018u001800?$u0018u0016C?u0012??AJ@BH???aY??0!u0013 ?u0001u0003?u0003Si??@B??l??Lu0011?Uau001ax?`??H?C?fu001bu0006??pa??fu001bu0018$?du0002ee?t?pu001f (+u00 ... tuttosport.com

Tobias Del Piero giocherà nella Pro Sesto, in serie DPercorso professionale ad alti e bassi per il figlio di Alex Del Piero, dalle giovanili dell'Empoli alla Sanremese alla Pro Sesto ... corriere.it