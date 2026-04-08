Domani, Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo del Comune di Roma, visiterà Avezzano per partecipare a un evento artistico dedicato alla Marsica. L’iniziativa, promossa nell’ambito di un progetto culturale locale, coinvolge artisti e istituzioni della zona. La partecipazione di Nanni è prevista come parte di un programma che mira a rafforzare i legami tra Roma e la regione.

Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo del Campidoglio, si recherà domani ad Avezzano per l’evento artistico dedicato alla Marsica. L’appuntamento è fissato per le 11:00 presso la sala Irti. L’iniziativa mette in luce il lavoro di Enrico Maddalena attraverso l’evento Tutta la Marsica nell’arte del maestro Enrico Maddalena. L’obiettivo è valorizzare l’identità e le bellezze del territorio abruzzese tramite l’espressione pittorica. Un asse strategico tra Capitale e Abruzzo. Il legame tra Roma e l’Abruzzo supera la dimensione puramente spirituale per abbracciare radici storiche, territoriali e culturali. Questo intreccio trova un riscontro concreto nel protocollo d’intesa tra Roma e L’Aquila, siglato in consiglio comunale a febbraio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma e Marsica unite dall’arte: Nanni svela il libro di Maddalena

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