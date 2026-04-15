Arsenal-Sporting Lisbona Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni convocati quote pronostici Almeno tre gol all’Emirates

Mercoledì sera, alle 21:00, si disputerà all'Emirates la sfida tra Arsenal e Sporting Lisbona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra inglese ha ottenuto una vittoria in rimonta nel match di andata allo stadio portoghese la settimana scorsa. Le formazioni, i convocati e le quote sono già disponibili, con i pronostici che puntano a una partita con almeno tre gol segnati.

Mercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale ottenuta dagli inglesi al Josè Alvalade la settimana scorsa. Il gol di Havertz ha spostato nettamente l’ago della bilancia verso i Gunners, che vedono la semifinale ma che sono reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. Almeno tre gol all’Emirates Notizie correlate Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Qualche gol in più rispetto all’andata?Mercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale... Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gunners vicini alla semifinaleMercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arsenal-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Champions League, dove vedere Arsenal-Sporting Lisbona in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Arsenal-Sporting Lisbona: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Arsenal-Sporting: probabili formazioni, quando e dove vederla. Arsenal-Sporting Lisbona, le probabili formazioni della partita di ChampionsAlle 21 si sfidano Arsenal e Sporting Lisbona per un posto nelle semifinali di Champions League. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in stre ... sport.sky.it Probabili formazioni Arsenal Sporting Lisbona | Quote: torna Hjulmand (Champions League, oggi 15 aprile 2026)Probabili formazioni Arsenal Sporting Lisbona, oggi mercoledì 15 aprile 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari in Champions League. ilsussidiario.net Il 15 aprile 2026 TV8 trasmetterà in chiaro la semifinale di Champions League tra Arsenal e Sporting Lisbona, con approfondimenti post-partita. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-tv8-chiaro-15-aprile-2026-871338.htmlutm - facebook.com facebook Serata Champions Il Psg si conferma ,vince anche a Liverpool per 2 a 0 e passa in semifinale Perde 2 a 1 con il Barca ma passa anche l'Atletico Madrid di Simeone e va in semifinale Questa sera h 21 Bayern-Real Madrid h 21 Arsenal - Sporting Lisbona x.com