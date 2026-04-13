Arsenal-Sporting Lisbona Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Qualche gol in più rispetto all’andata?

Mercoledì sera si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting Lisbona, dopo la vittoria degli inglesi in trasferta nella partita di andata. La sfida si svolgerà alle ore 21:00 e le formazioni sono state annunciate, con i pronostici che prevedono la possibilità di più gol rispetto alla prima partita. Entrambe le squadre si preparano per questa importante occasione europea.

Mercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale ottenuta dagli inglesi al Josè Alvalade la settimana scorsa. Il gol di Havertz ha spostato nettamente l’ago della bilancia verso i Gunners, che vedono la semifinale ma che sono reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Qualche gol in più rispetto all’andata? Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gunners vicini alla semifinaleMercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale...