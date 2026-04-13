Arsenal-Sporting Lisbona Champions League 15-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gunners vicini alla semifinale

Mercoledì sera si disputerà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting Lisbona. La squadra inglese ha vinto l'andata in trasferta con una rete nel finale, portandosi in vantaggio nella qualificazione. La partita si giocherà alle 21:00 e le formazioni ufficiali saranno rese note poco prima del calcio d'inizio. I pronostici indicano un possibile passaggio del turno per i Gunners.

Mercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale ottenuta dagli inglesi al Josè Alvalade la settimana scorsa. Il gol di Havertz ha spostato nettamente l’ago della bilancia verso i Gunners, che vedono la semifinale ma che sono reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gunners vicini alla semifinale Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gyokeres guida i Gunners nella sua LisbonaProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha... Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani possono impensierire i GunnersProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha...