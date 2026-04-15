Arsenal Sporting 0-0 poco spettacolo in campo ma che ritmo! Il finale però è stato incandescente | ecco cosa è successo

Da calcionews24.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Arsenal e Sporting valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, le due squadre hanno concluso senza reti. La sfida si è disputata all’Emirates, con un ritmo molto elevato e numerose occasioni create da entrambe le formazioni. Nonostante il poco spettacolo in campo, il finale ha visto un susseguirsi di episodi incandescenti, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale.

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