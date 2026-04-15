Entro luglio sono previste circa 240 assunzioni, come annunciato da fonti ufficiali. Nel frattempo, sono stati annunciati anche nuovi centri di assistenza, noti come Case di comunità, ma si sollevano dubbi sulla reale presenza di personale dedicato, considerando che potrebbero esserci strutture con spazi vuoti e senza operatori qualificati. La questione riguarda l’effettivo funzionamento di queste strutture e l’occupazione del personale previsto.

"È stato annunciato l’arrivo di tante Case di comunità, ma sono state previste assunzioni ad hoc o al di là dei nuovi cartelli, dentro ci saranno solo scatole vuote?". Questo chiedevano nei mesi scorsi i sindacati, in primis la Fials, con interrogativi densi di preoccupazione e scetticismo. A spazzare via i loro dubbi ci ha pensato ieri mattina l’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni durante il sopralluogo all’ospedale "Versilia". I numeri-simbolo della sua risposta sono due: gli 8,5 milioni di euro che la Regione ha da poco erogato all’ Asl Toscana nord ovest e le circa 240 assunzioni previste da qui al prossimo giugno-luglio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrivano le assunzioni: "Saranno circa 240 entro il mese di luglio"

Veneri (Fdi): “Le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti per case e ospedali di comunità?"“Vogliamo sapere se le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti a rendere operative le case e gli ospedali di comunità dell’Asl...

Le scuole saranno aperte anche a Luglio: attività innovative, socialità, sport, sani stili di vita ed educazione civica. Il progetto NADEF del TrentinoLa Provincia autonoma di Trento inserisce l’estensione delle attività scolastiche estive tra le priorità della legislatura.