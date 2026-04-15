Arrivano gli aerei di linea con le cuccette

Da ilpost.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia di bandiera neozelandese annuncia l’introduzione di aerei di linea dotati di cuccette per i passeggeri della tratta più lunga. La novità riguarda voli che collegano la Nuova Zelanda con destinazioni oltreoceano, offrendo un maggior comfort durante i viaggi di lunga durata. La compagnia ha comunicato che questa modifica si applicherà a partire dalle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio a lunga distanza.

A partire dal 18 maggio Air New Zealand, la principale compagnia aerea della Nuova Zelanda, darà la possibilità di prenotare delle cuccette ai passeggeri della classe economy, quella più a buon mercato. Le cuccette, sei in totale, sono state ricavate in un’area del corridoio di un Boeing 787-9 Dreamliner. Sono disposte come letti a castello (tre da un lato, e tre dall’altro) e saranno introdotte soltanto sulla lunga tratta tra Auckland e New York, che dura circa 17 ore. I passeggeri non potranno trascorrere nelle cuccette tutto il tempo del volo, ma solo 4 ore. Per usarle dovranno pagare il normale biglietto (attorno ai 650 euro) e una somma aggiuntiva (circa 250 euro) che consente di accedere al servizio.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Two Giant A380s Just Inches Apart During Landing and Takeoff

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