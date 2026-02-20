I gatti del cimitero di Rimini rischiano di essere sfrattati: l’amministrazione ha deciso di rimuovere le 12 cuccette posizionate tra gli arbusti, ritenendole prive di permesso. Questa decisione ha scatenato proteste da parte dei volontari, che si occupano da anni della colonia felina. Gli attivisti sostengono che le strutture rappresentano un rifugio essenziale per gli animali e chiedono un confronto con le autorità. La disputa tra le parti continua, mentre i gatti restano senza riparo sicuro.

È sempre più braccio di ferro tra i volontari che si prendono cura della colonia felina presente all’interno del cimitero centrale di Rimini e l’amministrazione, intenzionata a rimuovere le 12 cuccette sistemate tra gli arbusti come rifugio per gli animali, in quanto "prive di autorizzazione". A comunicare la decisione agli animalisti è stata ieri pomeriggio con l’assessora Francesca Mattei (che ha la delega al benessere animale), durante l’incontro tenutosi proprio al camposanto. Un incontro organizzato dopo la segnalazione di una donna contro le cuccette dentro al cimitero, che ha suscitato un vespaio e ha scatenato la dura reazione delle associazioni animaliste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gatti sotto sfratto: "Via le cuccette dal cimitero"

