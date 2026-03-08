In Iran, le interferenze GPS stanno causando problemi ai sistemi di navigazione di navi e aerei di linea. Sono stati segnalati casi di navi che sembrano navigare sulla terraferma o muoversi in cerchi precisi, e di rotte aeree irrealistiche con dati di altitudine falsificati. Questi episodi stanno influenzando il traffico marittimo e aereo, ampliando i rischi per il settore dei trasporti e del commercio.

Navi che risultano in navigazione sulla terraferma o che appaiono muoversi in perfetti cerchi geometrici, così come irrealistiche rotte degli aerei e false informazioni di altitudine del velivolo. Ecco alcuni dei nuovi rischi nell’ area del Golfo per il commercio via mare e i trasporti aerei a causa di un’altra faccia della guerra tra Israele-Usa e Iran: l’utilizzo della sempre più diffusa arma delle interferenze del Gps. Per rendersi conto di quello che sta accadendo basta dare uno sguardo ai portali di monitoraggio dei voli o del traffico marittimo (ad esempio Flightradar24 o MarineTraffic ): nell’area dei Paesi del Golfo o negli specchi d’acqua in prossimità dell’Iran è possibile riscontrare delle “ rotte impazzite ” o imbarcazioni che risultano scaraventate nell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, le interferenze Gps che mandano in tilt i sistemi di navi e aerei di linea: l’altro rischio per commercio e trasporti

Francia e Regno Unito mandano sistemi antimissile e navi da guerra a CiproGli alleati europei in soccorso di Cipro, dove ieri due droni hanno colpito la base britannica di Akrotiri sull'isola.

Dove sono le navi e gli aerei americani che potrebbero attaccare l’IranIn poche settimane gli Stati Uniti hanno ammassato attorno all’Iran una grande quantità di mezzi militari, in vista di un possibile attacco già nei...

Altri aggiornamenti su Iran le interferenze Gps che mandano in....

Temi più discussi: Iran, le interferenze Gps che mandano in tilt i sistemi di navi e aerei di linea: l’altro rischio per commercio e trasporti; Iran, navi impazzite nel Golfo Persico per il jamming: cosa sono quei cerchi vicino alla centrale nucleare; GPS disturbato nel Golfo, mille navi senza posizione certa; Droni, missili, interferenze GPS: i piloti e la gestione dello stress.

Oltre ai missili e ai droni dell'Iran, le navi nel Golfo devono fare i conti anche con gli attacchi ai gpsUna nuova analisi mostra che le operazioni di disturbo ai sistemi di navigazione satellitare contro le imbarcazioni in Medio Oriente stanno aumentando sensibilmente ... wired.it

Navi impazzite nel Golfo Persico per colpa del jamming, quei cerchi vicino alla centrale nucleareMille navi impazzite, segnalate addirittura vicino a una centrale nucleare o a un aeroporto. Lo scoppio della guerra trasporta in Medio Oriente ... msn.com

Iran, le prime crepe nel regime e gli obiettivi ancora incerti - facebook.com facebook

In Piemonte la guerra in Iran e la nuova crisi energetica infiammano le bollette delle imprese: «Rincari da 900 milioni di euro» x.com