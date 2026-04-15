Arriva l’applicazione europea per verificare l’età degli utenti online | come funziona e a cosa serve

È stata presentata un’applicazione europea che permette di verificare l’età degli utenti mentre navigano online. La novità riguarda un sistema digitale che mira a facilitare il rispetto delle norme sull’accesso ai contenuti, in particolare per i minori. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di regolamentazioni volte a garantire un uso più sicuro di internet e a limitare l’accesso a contenuti non adatti ai giovani.

Il tema del libero accesso a internet, anche da parte dei minorenni, ha generato negli ultimi anni un ampio dibattito. Diversi Paesi, in Europa e non solo, hanno proposto o introdotto limiti all’uso dei social network. Finora, però, in Europa non esisteva una risposta davvero coordinata. Una svolta è arrivata oggi, mercoledì 15 aprile, quando la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’introduzione di una soluzione comune per rafforzare la protezione dei minori online. Al centro della proposta c’è un’applicazione per la verifica dell’età, sviluppata a livello europeo e già testata in alcuni Paesi negli anni scorsi.🔗 Leggi su Open.online

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