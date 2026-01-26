L’ultimo aggiornamento di TikTok ha modificato i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy, sollevando preoccupazioni tra gli utenti. In particolare, si discute della possibilità che l’app possa raccogliere dati sensibili come orientamento sessuale e fede religiosa. Queste modifiche hanno generato dubbi sulla tutela della privacy e sulla sicurezza delle informazioni personali condivise sulla piattaforma.

L’ultimo aggiornamento di Tiktok preoccupa gli utenti. L’applicazione ha rivisto i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy, suscitando dubbi sulla protezione dei dati. Le autorità statunitensi hanno puntato il dito contro la società madre cinese ByteDance. Nel nuovo testo, Tiktok ha chiarito in maniera più esplicita quali informazioni possono essere raccolte dal sistema e come possono essere utilizzate. Tra questi rientrano anche categorie considerate sensibili, come l’identità di genere, l’orientamento sessuale e la fede religiosa. È bene sottolineare che tali informazioni potrebbero essere raccolte dal social network solo qualora l’utente decida di comunicarle volontariamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fuga degli utenti dopo l'ultimo aggiornamento di TikTok? L'applicazione potrà raccogliere dati sensibili come l'orientamento sessuale e la fede religiosa

Stefania Ascari del M5S denuncia la possibile condivisione di dati sensibili degli europei con le autorità statunitensi, in un contesto di negoziati tra UE e USA.

Stefania Ascari del M5S denuncia la possibile condivisione di dati sensibili degli europei con le autorità statunitensi, in un contesto di negoziati tra UE e USA.

