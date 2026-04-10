Il Tar ha annullato l’obbligo imposto dall’Autorità per le Comunicazioni di verificare l’età degli utenti che accedono ai siti pornografici online. Questa decisione segue a distanza di alcuni mesi dall’annuncio dell’autorità, che aveva reso noto di aver trovato una soluzione per limitare l’accesso ai minori. La normativa, introdotta con un decreto governativo, prevedeva controlli specifici per impedire ai giovani di entrare in contatto con contenuti per adulti.

Qualche mese fa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva trionfalmente annunciato (dopo l’emissione del decreto Caivano da parte del governo) di aver trovato la soluzione al problema dell’accesso dei cittadini italiani ai siti porno. Sulla base di questa difficile missione affidatagli dal governo, l’Autorità aveva emesso alcune delibere con le quali onerava alcune piattaforme presenti in Italia, in Europa e in altri Paesi del mondo, dell’obbligo di adottare meccanismi di verifica dell’identità di chi accedeva a tali siti hard, pena il blocco all’accesso dei siti per i cittadini italiani. Passato qualche mese ed emessi un paio di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Porno online, il Tar cancella la verifica dell’età degli utenti imposta da Agcom: cosa resta del “pasticciaccio brutto”?

Porn Hub fuori legge, Only Fans promosso: l’Agcom richiama i siti porno per l’introduzione della verifica dell’età degli utenti. L’80% non è ancora a normaL'Agcom richiama i siti fuori legge: avranno 20 giorni per introdurre la verifica dell'età.

Verifica dell’età sui siti porno in Italia: il TAR boccia Agcom per aver violato una regola europeaIl TAR del Lazio frena l'Agcom sulla verifica dell'età per i siti porno, annullando l'obbligo automatico per le piattaforme estere.

Temi più discussi: Il TAR limita AGCOM sulla verifica dell’età: accolto in parte il ricorso dei siti hard con sede nell’UE; Firenze, a scuola con un coltello e messaggi violenti in chat: 16enne sospeso fino a giugno. E i genitori fanno ricorso al Tar; Il TAR del Lazio blocca l'obbligo di verifica dell'età sui siti pornografici stranieri; Governo Meloni al lavoro per chiudere social e piattaforme video ai ragazzi: la soglia è 15 anni.

Siti porno senza verifica dell'età, il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei gestori: cosa cambia con la sentenzaIl Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Hammy Media Ltd, società che gestisce la ... msn.com

I siti porno stranieri avranno ancora molto tempo prima di dover verificare l’etàL'ha deciso il TAR del Lazio, riconoscendo che l'Agcom non ha seguito le procedure corrette per imporre l'obbligo ... ilpost.it

Porno online, slitta il divieto per i minori. Il Tar dà ragione ai siti: “Consultare il Paese che li ospita”. A rischio anche la norma del governo sui limiti per i social x.com

Sono ufficialmente online le foto dell’incredibile notte di sabato scorso! Il Paradise torna questa domenica, 5 aprile, con la grande notte di PASQUA con ospite FABRIZIO CORONA …e in sala Adiva torna PORNO DIVA! - facebook.com facebook