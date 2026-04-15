Un forte tifone, denominato Sinlaku, si sta avvicinando alle aree del Pacifico Settentrionale. La tempesta, considerata la più potente dell’anno, presenta venti che raggiungono i 290 kmh. Si prevede che il fenomeno atmosferico colpirà le zone oltre oceano con intensità elevata, portando condizioni meteorologiche estreme nei prossimi giorni.

Nel Pacifico Settentrionale è in arrivo il Super Tifone Sinlaku. L’evento atmosferico, già classificato come la tempesta più violenta registrata da inizio anno, sta per abbattersi verso i territori statunitensi d’oltre mare con venti che sfiorano i 290 kmh. Equivale a un uragano di categoria 5 e per i meteorologi è uno dei più potenti e precoci mai registrati. Nelle Isole Marianne Settentrionali c’è già un blackout diffuso e le raffiche hanno sradicato diversi alberi. All’inizio sembrava una semplice tempesta tropicale ma in meno di 36 ore si è trasformato in un “mostro atmosferico”. A causarlo sono state le temperature alte della superficie oceanica e una scarsa resistenza dei venti in quota.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva il Super Tifone Sinlaku: nel Pacifico venti da 290 km/h. Si è trasformato in un “mostro atmosferico”

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