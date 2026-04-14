Un nuovo pericolo si avvicina al Pacifico settentrionale, dove un potente tifone sta avanzando con venti che raggiungono i 300 kmh. La tempesta, chiamata Sinlaku, si sta formando in acque calde e si prevede che colpirà le aree costiere nelle prossime ore. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le popolazioni locali preparano le misure di emergenza necessarie per affrontare l'impatto della violenta perturbazione atmosferica.

Roma, 14 aprile 2026 – Non bastavano le tensioni geopolitiche e i notevoli impatti sul mondo dell’energia: il Pacifico Settentrionale è ora minacciato dal super tifone Sinlaku, che sta per abbattersi con una violenza senza precedenti nella regione. La tempesta, descritta dai meteorologi come una delle più potenti e precoci mai registrate, si sta dirigendo verso gli avamposti strategici degli Stati Uniti con venti che hanno raggiunto l'intensità di un uragano di categoria 5. Secondo le analisi pubblicate da 3BMeteo, Sinlaku è stato protagonista di una "intensificazione rapidissima avvenuta in appena 24-36 ore", un fenomeno meteorologico estremo che lo ha visto trasformarsi da semplice tempesta tropicale a un ‘mostro atmosferico’ con venti sostenuti tra i 280 e i 295 kmh.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tifone Sinlaku minaccia il Pacifico settentrionale: un 'mostro' con vento a 300 km/h

“Un mostro meteorologico”: il Super Tifone Sinlaku spaventa il PacificoC’è una regola non scritta tra i meteorologi: quando il Pacifico nordoccidentale decide di fare sul serio, non lascia dubbi.

Terrore nel Pacifico: il super tifone Sinlaku sfida Guam a 335 km/hIl super tifone Sinlaku sta puntando Guam e le Isole Marianne Settentrionali con raffiche che toccano i 335 km/h.