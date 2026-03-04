' Una stanza tutta per sè' al Royal Victoria Hotel la mostra che omaggia l' opera di Virginia Woolf

Sabato 7 marzo alle 18, al Royal Victoria Hotel di Pisa, si tiene l'inaugurazione della mostra intitolata ‘Una stanza tutta per sé’. L’evento presenta opere di Laura Fabbri e Manola Gazzarri e include letture a tema a cura di Daniela Bertini. La mostra è stata organizzata in occasione della Festa della donna e si svolge nelle sale storiche dell'hotel.

Sabato 7 marzo alle ore 18, in occasione della Festa della donna, si inaugura, nelle antiche sale del Royal Victoria Hotel a Pisa, 'Una stanza tutta per sé', mostra di opere di Laura Fabbri e Manola Gazzarri, e che vedrà per l'occasione la partecipazione di Daniela Bertini con letture a tema.