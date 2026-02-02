Dopo fuga di ore uomo ricercato per tentato omicidio si presenta spontaneamente alle forze dell’ordine

Un uomo ricercato da più di un mese per tentato omicidio si è consegnato alle autorità di Sassari. Dopo settimane di fuga, ha deciso di presentarsi spontaneamente ai carabinieri, mettendo fine a un’operazione di ricerca che aveva coinvolto diverse pattuglie in tutta la provincia. La sua decisione arriva dopo ore di attesa e di tentativi da parte delle forze dell’ordine di rintracciarlo. Ora, sarà ascoltato per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo ricercato da oltre un mese per un tentato omicidio si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Sassari, mettendo così fine a un’operazione di ricerca che aveva coinvolto le forze dell’ordine in tutta la provincia. L’arresto è avvenuto questa mattina, dopo che l’indagato, accompagnato dai propri avvocati, si è presentato nella caserma della Compagnia dei carabinieri, dove è stato immediatamente sottoposto alle formalità di rito. Il provvedimento cautelare, disposto dal gip del Tribunale di Sassari, prevede la custodia in carcere. L’uomo è accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco, reati scaturiti da un litigio che, secondo le ricostruzioni degli investigatori, si è trasformato in un’aggressione violenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

