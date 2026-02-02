Un uomo ricercato da più di un mese per tentato omicidio si è consegnato alle autorità di Sassari. Dopo settimane di fuga, ha deciso di presentarsi spontaneamente ai carabinieri, mettendo fine a un’operazione di ricerca che aveva coinvolto diverse pattuglie in tutta la provincia. La sua decisione arriva dopo ore di attesa e di tentativi da parte delle forze dell’ordine di rintracciarlo. Ora, sarà ascoltato per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo ricercato da oltre un mese per un tentato omicidio si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Sassari, mettendo così fine a un’operazione di ricerca che aveva coinvolto le forze dell’ordine in tutta la provincia. L’arresto è avvenuto questa mattina, dopo che l’indagato, accompagnato dai propri avvocati, si è presentato nella caserma della Compagnia dei carabinieri, dove è stato immediatamente sottoposto alle formalità di rito. Il provvedimento cautelare, disposto dal gip del Tribunale di Sassari, prevede la custodia in carcere. L’uomo è accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco, reati scaturiti da un litigio che, secondo le ricostruzioni degli investigatori, si è trasformato in un’aggressione violenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo fuga di ore, uomo ricercato per tentato omicidio si presenta spontaneamente alle forze dell’ordine.

Approfondimenti su Sassari UomoRicercato

Un uomo di origine cinese ha sparato contro gli agenti a Rogoredo.

Un uomo di 30 anni è stato ferito in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sassari UomoRicercato

Argomenti discussi: Fuga di gas nel cuore del paese: sospeso il mercato settimanale; Via Dalmazia a Brescia: i lavori dopo la fuga di gas termineranno entro il 27 gennaio; Il Milan frena con la Roma, la Juve travolge il Napoli e l’Inter prova la fuga; Fuga di gas vicino a Prato della Valle: strada chiusa, pompieri e tecnici al lavoro per riparare la perdita di metano.

Il marito della donna uccisa nel suo letto preso dopo una fuga di 30 ore: è gravemente ferito. Sadjide, un angeloMonte Roberto (Ancona), 4 dicembre 2025 – Poco dopo le 18, dopo circa 30 ore di fuga, Nazif Muslija, marito di Sadjide, massacrata in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), irreperibile ... ilrestodelcarlino.it

Femminicidio di Sadjide, trovato il marito dopo la fugadi Francesco Mazzanti e Marina Verdenelli È durata poco più di 30 ore la fuga di Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone ritenuto responsabile del femminicidio della moglie, Sadjide Muslija, ... ansa.it

Settecento tra italiani e stranieri, gli abiti abbandonati dopo la fuga - facebook.com facebook

Spettatori in fuga dalla Cbs dopo il cambio di rotta Maga x.com