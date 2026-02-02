uomo ferito gravemente dopo aver tentato il furto di una pistola e sparato contro la polizia a milano

Un uomo di 30 anni è stato ferito gravemente durante una sparatoria in zona Rogoredo a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva tentato di rubare una pistola e ha sparato contro gli agenti della polizia. La polizia è intervenuta e ha risposto al fuoco, colpendo l’uomo più volte. Ora si trova in ospedale, in condizioni molto serie, al Niguarda. La scena si è svolta nel pomeriggio di domenica, creando scompiglio tra i residenti.

Un uomo di trent’anni, originario della Cina, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da più proiettili durante una sparatoria avvenuta domenica 1 febbraio pomeriggio in zona Rogoredo. L’episodio è iniziato intorno alle 14.30 quando un vigilante di circa cinquant’anni, in servizio a piedi lungo via Caviglia, è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola in dotazione. Il vigilante ha immediatamente chiamato il 112, descrivendo un soggetto con tratti asiatici, in particolare occhi a mandorla, che si trovava in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

