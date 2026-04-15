Arrestato a Librino Gerardo Giuliano Cardamone ex dirigente della penitenziaria | era latitante da gennaio

La polizia ha arrestato a Librino Gerardo Giuliano Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria, che era latitante dal gennaio scorso. Cardamone, di 56 anni, aveva lavorato presso il carcere di Catania Bicocca. È stato condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. L'arresto si è concluso dopo diversi mesi di ricerca.

La polizia ha arrestato Giuliano Gerardo Cardamone, 56 anni, ex dirigente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.L'arresto è stato eseguito in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania, ex dirigente della Polizia Penitenziaria arrestato dopo la latitanzaABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna definitiva a 10 anni per corruzione e mafia La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un ordine di carcerazione... Napoli, arrestato il latitante Roberto Mazzarella: era in fuga dal gennaio 2025Questa notte a Vietri sul mare i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli coordinati e diretti dalla DDA partenopea...