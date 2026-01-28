Caserta | 21 kg di cocaina in auto arrestato dopo inseguimento sull’A1

La polizia ha fermato un uomo sull’A1 dopo un inseguimento di oltre 40 chilometri. Durante la fuga, l’uomo ha lasciato l’auto con 19 panetti di cocaina, per un peso totale di 21 chili. Alla fine, è stato arrestato e portato in commissariato.

Polstrada di Caserta e Napoli arresta un uomo dopo 40 km di inseguimento: in auto 21 kg di cocaina in 19 panetti. Speronate due pattuglie.. Personale della Polizia Stradale di Caserta e Napoli ha arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ai fini di spaccio di 21 chili di cocaina, suddivisi in 19 panetti. L’intervento è avvenuto nel tratto dell’A1 che attraversa il comune di Caianello, durante un ordinario servizio di vigilanza. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Santa Maria Capua Vetere La fuga e l’inseguimento di oltre 40 chilometri. Gli agenti della Polstrada di Caserta Nord hanno intimato l’alt a una Smart, ma il conducente ha rallentato bruscamente e poi è fuggito, dando inizio a un lungo e pericoloso inseguimento proseguito per oltre 40 km. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Un inseguimento lungo più di 40 chilometri sull’autostrada A1 si è concluso con l’arresto di un uomo.

Due uomini di Napoli sono stati arrestati sulla A1 da Polstrada di Caserta Nord e Cassino, dopo un inseguimento.

