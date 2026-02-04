Spettacolo omaggio a Lucio Battisti | voce e musica rinnovati in un omaggio teatrale all’Auditorium di Collegno

Il 22 maggio, l’Auditorium Arpino di Collegno si prepara a diventare il palcoscenico di un omaggio a Lucio Battisti. Alle 21, il teatro ospiterà uno spettacolo dedicato al cantante, con voci e musica rinnovate. Un appuntamento che vuole celebrare la figura di uno dei più grandi musicisti italiani, riproponendo le sue canzoni in chiave moderna. L’evento si svolge in via Bussoleno 50, trasportando il pubblico in un viaggio tra ricordi e musica.

Il 22 maggio 2026, alle ore 21.00, l’Auditorium Arpino di Collegno, in via Bussoleno 50, si trasformerà in un tempio della memoria sonora italiana. Non per una conferenza, né per un evento istituzionale, ma per un momento di vera magia: lo spettacolo *Reimmaginando Lucio*, prodotto dalla Cooperativa Sociale 3e60 e presentato dalla rassegna musicale *Sale & Pepe*, che il Comune di Collegno ha da anni promosso come punto di riferimento per l’arte dal vivo di qualità. A portare in scena il mito di Lucio Battisti non sono i ricordi, né i dischi che si ascoltano al buio, ma una voce che lo rinnova: quella di Chiara De Carlo, cantante e interprete che con i 10 HP – il progetto musicale che ha portato in giro per l’Italia il suono di un’Italia che non ha dimenticato il suo passato – ha scelto di affrontare il repertorio del cantautore più amato del Novecento non con reverenza acritica, ma con una profonda intenzione di rilettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

All'Auditorium Arpino di Collegno, si è tenuto un concerto dedicato a Lucio Battisti.

