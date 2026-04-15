Il 17 aprile esce il nuovo album di Arisa intitolato “Foto Mosse”. In un’intervista video, l’artista ha raccontato come la musica le abbia dato salvezza e come la televisione le abbia permesso di comunicare meglio se stessa. Dopo la partecipazione a Sanremo, l’artista si prepara a presentare il suo progetto discografico, che si inserisce nel percorso artistico iniziato diversi anni fa.

Il nuovo e attesissimo disco di Arisa dal titolo “Foto Mosse” nasce venerdì 17 aprile. L’artista ci scherza su costruendo il quadro astrale dell’album: “Abbiamo scritto il suo oroscopo. io per un attimo mi trasformo in Paolo Fox! Questo disco è Ariete – racconta Arisa – quindi è impulsivo, diretto, non filtra niente. Dice le cose come gli vengono, anche quando forse dovrebbe contare fino a dieci, ma non lo farà mai. – Poi aggiunge – La musica è un lavoro collettivo. Non sono Leonardo da Vinci che dipinge da solo. Bisogna ascoltare gli altri. E questa volta ho avuto accanto persone che non soffocano, ma aiutano a esprimermi. È anche questione di momenti: oggi ho questa fortuna”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Arisa dopo Sanremo presenta il nuovo album “Foto Mosse”: “La musica mi ha salvata, la tv mi ha aiutata a farmi capire davvero” – Intervista video

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