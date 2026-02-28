Festival di Sanremo 2026 intervista esclusiva ad Arisa | Non penso alla vittoria preferisco non avere aspettative La tv mi ha permesso di farmi conoscere davvero Se fossi direttore artistico mi impegnerei personalmente a cercare le migliori canzoni scritte da autrici donne

Durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026, Arisa ha interpretato “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia insieme al Coro del Teatro Regio di Parma, con un arrangiamento diretto dal Maestro Roberto Molinelli. In un’intervista esclusiva, ha dichiarato di non pensare alla vittoria e di preferire non avere aspettative. Ha anche sottolineato come la televisione le abbia permesso di farsi conoscere realmente.

Durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo, Arisa ha collaborato con il Coro del Teatro Regio di Parma per eseguire “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, in un arrangiamento curato e diretto dal Maestro Roberto Molinelli. Il brano, diventato negli anni un simbolo della femminilità e della sua forza, continua a raccontare tutte le sfumature dell’universo femminile, conquistando generazioni diverse. Arisa ha regalato una performance intensa e coinvolgente, capace di emozionare il pubblico che l’ha applaudita e acclamata con entusiasmo. La cantante appare in uno stato di grazia notevole, confermando il suo talento e la sua capacità di interpretare con profondità ogni testo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

