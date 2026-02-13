Arianna Fontana ancora medaglia! Argento nello short track a Milano 2026 un record di longevità e talento

Arianna Fontana, 36 anni, ha conquistato l’argento nello short track ai Giochi di Milano 2026, diventando la prima atleta italiana a salire sul podio olimpico in questa disciplina per la quarta volta, grazie alla sua tenacia e a un’ottima gara finale che ha sorpreso molti.

Arianna Fontana conquista l'argento nello short track alle Olimpiadi di Milano 2026. Vent'anni dopo l'argento olimpico di Torino 2006, Arianna Fontana brilla ancora. La pattinatrice valtellinese ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di short track alle Olimpiadi Milano 2026, superata solo dall'olandese Xandra Velzeboer. Un risultato che conferma la sua straordinaria longevità e il suo talento nel panorama dello sport italiano. Un traguardo storico e una carriera di successi. La performance di Arianna Fontana rappresenta un capitolo importante nella sua straordinaria carriera. Con questa medaglia, sale a tredici il numero totale di medaglie olimpiche conquistate nel corso della sua carriera, un record impressionante che testimonia la sua costanza e la sua dedizione allo sport.