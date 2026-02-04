‘Una chitarra 100 emozioni’ artisti sul palco e teatro esaurito | il ricavato per i bimbi della Neuropsichiatria infantile

Sabato 31 gennaio al teatro Victor di San Vittore si è svolta la terza edizione di ‘Una chitarra 100 emozioni’. La serata, tutta dedicata alla musica e ai bambini, ha visto il teatro esaurito. Artisti sul palco hanno regalato emozioni e musica, mentre il ricavato è stato destinato a ‘Qualcosa di grande per i piccoli’, un’associazione che aiuta i bimbi della Neuropsichiatria infantile. Un evento che ha unito solidarietà e divertimento in una notte speciale.

Sabato 31 gennaio si è tenuta al teatro Victor di San Vittore la terza edizione dell'evento ‘Una chitarra 100 emozioni’; evento nato con lo scopo di raccogliere fondi per un'associazione che si prende cura dei bambini, ‘Qualcosa di grande per i piccoli’. La prima edizione si è tenuta a San Carlo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su San Vittore Teatro Un gesto di cuore: il Rotary Club Forlì rinnova gli spazi della Neuropsichiatria infantile Spazi più accoglienti per le sedi della Neuropsichiatria infantile: nuovi arredi in arrivo per 17 ambulatori La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Vittore Teatro Argomenti discussi: Da Bari il paradiso imperfetto dei Dirty Heavens: Drive, esordio rock tra grunge, hard anni ’80 ed emozioni. Condividiamo l'interessante servizio di Erica Manna per la Repubblica: un viaggio nel reparto di neuropsichiatria infantile diretto dal professor Lino Nobili, che ci racconta come siano aumentati i tentativi di suicidio e l’autolesionismo. "Appena dentro, oltre la p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.