Arezzo si è svegliata questa sera con una rissa scoppiata nel cuore della città, tra piazza Guido Monaco e via Madonna del Prato. Mentre alcuni clienti ordinavano un aperitivo, improvvisamente si sono verificati spintoni, urla e, successivamente, coltellate. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, molti dei quali si sono fermati senza sapere se intervenire o allertare le forze dell’ordine. La situazione è ancora sotto controllo e in fase di chiarimento.

AREZZO — Alò, nemmeno il tempo di ordinare uno spritz che in centro scoppia il finimondo. Spintoni, urla, gente che si ferma a guardare senza capire se scappare o chiamare aiuto: una rissa bella e bona nel mezzo alla città, tra piazza Guido Monaco e giù per via Madonna del Prato. Tutto succede in un lampo: tre ragazzini, tutti intorno ai sedici anni, e un omo più grande, straniero. Parole grosse, poi mani addosso e zac, salta fuori pure un arnese da taglio — pare un taglierino o forbici, roba così. Uno dei ragazzi si fa male alla mano, l’omo pure, ma meno grave. E l’arnese? Buttato via nel cestino come nulla fosse, ritrovato poi dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, rissa all’ora dell’aperitivo: bischerate e coltellate in pieno centro

Notizie correlate

Leggi anche: Milano, una rissa tra due rider in pieno centro finisce a coltellate. Pakistano irregolare arrestato per tentato omicidio

Follia in pieno centro, maxi rissa all'ora di cena: è caccia ai partecipantiIntorno alle 20:30 i centralini del 112 sono stati sommersi da telefonate e segnalazioni di cittadini che parlavano di una maxi rissa con circa una...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Violenza a 16 anni: rissa e sangue in centro, passanti impietriti; Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti; Violenza a 16 anni | rissa e sangue in centro passanti impietriti.

Violenza a 16 anni: rissa e sangue in centro, passanti impietritiA ridosso del Corso, agguato in piazza Guido Monaco. È il secondo caso in due giorni. Nessun ferito grave ma doppio episodio pericoloso all’ora dell’aperitivo. Indagini in corso e occhio alle telecame ... lanazione.it

Per un ritardo nella preparazione del treno, il treno regionale18789 (FIRENZE-AREZZO) oggi è cancellato; viaggiatori con treno 4089 o 18793. #treni x.com

La questione legata alla situazione extra campo della Ternana sta tenendo con il fiato sospeso il , e anche se per il momento sembra scongiurata l'ipotesi esclusione dal campionato delle Fere, ecco che anche l'Arezzo - dopo l'Ascol facebook