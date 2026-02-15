Follia in pieno centro maxi rissa all' ora di cena | è caccia ai partecipanti

Sabato sera, una maxi rissa scoppiata in via dell’Isarco a Bolzano ha causato il caos nel cuore della città. La lite tra alcuni giovani si è trasformata in una violenta colluttazione davanti a numerosi passanti, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La polizia sta cercando ora di identificare i partecipanti, alcuni dei quali sono fuggiti prima dell’arrivo delle autorità.

Intorno alle 20:30 i centralini del 112 sono stati sommersi da telefonate e segnalazioni di cittadini che parlavano di una maxi rissa con circa una ventina di persone coinvolte. Ci sarebbero testimonianze secondo cui i partecipanti alla rissa si sarebbero picchiati in maniera furiosa (ovviamente, i motivi che hanno dato il via alle violenze, al momento, non è dato saperli). Il tutto in base a quanto emerso è avvenuto nell’area dietro il teatro comunale, già location nota alle cronache per episodi di degrado. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri, la polizia municipale e la guardia di finanza; peccato che appena le sirene hanno risuonato a ridosso del “ring” teatro dell’alterco, tutti i partecipanti se la siano data a gambe.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un furto si è verificato nel cuore di Capaccio Scalo, dove ignoti hanno svaligiato un appartamento in via Antonio Gramsci.

A Roma, un episodio di violenza ha portato all’arresto di un 45enne peruviano accusato di stupro e sequestro di una giovane 24enne nel centro della città.

