Follia in pieno centro maxi rissa all' ora di cena | è caccia ai partecipanti
Sabato sera, una maxi rissa scoppiata in via dell’Isarco a Bolzano ha causato il caos nel cuore della città. La lite tra alcuni giovani si è trasformata in una violenta colluttazione davanti a numerosi passanti, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La polizia sta cercando ora di identificare i partecipanti, alcuni dei quali sono fuggiti prima dell’arrivo delle autorità.
Intorno alle 20:30 i centralini del 112 sono stati sommersi da telefonate e segnalazioni di cittadini che parlavano di una maxi rissa con circa una ventina di persone coinvolte. Ci sarebbero testimonianze secondo cui i partecipanti alla rissa si sarebbero picchiati in maniera furiosa (ovviamente, i motivi che hanno dato il via alle violenze, al momento, non è dato saperli). Il tutto in base a quanto emerso è avvenuto nell’area dietro il teatro comunale, già location nota alle cronache per episodi di degrado. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri, la polizia municipale e la guardia di finanza; peccato che appena le sirene hanno risuonato a ridosso del “ring” teatro dell’alterco, tutti i partecipanti se la siano data a gambe.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Furto in pieno centro: svaligiato un appartamento, è caccia ai ladri
Un furto si è verificato nel cuore di Capaccio Scalo, dove ignoti hanno svaligiato un appartamento in via Antonio Gramsci.
Follia a Roma, 24enne stuprata e sequestrata in pieno centro
A Roma, un episodio di violenza ha portato all’arresto di un 45enne peruviano accusato di stupro e sequestro di una giovane 24enne nel centro della città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Follia in centro: carabinieri accerchiati da decine di ragazzi, colpi di pistola in aria, coltelli e tubi nelle aiuole. Indagano le forze dell'ordine; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Olbia, quando la follia uccide l'innocenza: il cucciolo Calaceo a sette mesi morto a colpi di forbici; ? Follia al bar: uomo armato di bastone aggredisce clienti e poliziotti - BresciaToday.
Va in giro con una spada, follia e paura a CupraL’arma aveva la lama di un metro: l’uomo è stato disarmato, bloccato, ammanettato e condotto nella caserma dei carabinieri ... msn.com
Quest’anno niente scuse: il giovedì grasso si festeggia muovendosi insieme Allenamento, energia e un po’ di sana follia… in pieno stile Palextra. Vieni ad allenarti con noi, porta il tuo mood di Carnevale e preparati a divertirti: 18:30 – Wonder Woman con facebook