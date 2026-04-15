Arezzo Fiere | sì all' aumento di capitale e piano industriale Così il rilancio dell' ente

Durante l'assemblea degli soci di Arezzo Fiere e Congressi, è stato approvato all’unanimità l’aumento di capitale sociale di 1,3 milioni di euro e il piano industriale per il periodo 2025-2028. L’evento ha visto la partecipazione di tutti i soci, che hanno espresso il loro voto su queste decisioni. L’assemblea ha ufficialmente concluso le deliberazioni riguardanti le strategie di rilancio dell’ente.

Capitale sociale aumentato di 1,3 milioni di euro e voto unanime al piano industriale 2025-28. Si è conclusa così l'assemblea che ha chiamato a raccolta tutti i soci dell'Arezzo Fiere e Congressi. L'assise presieduta da Ferrer Vannetti oggi, 15 aprile, ha dato il proprio consenso a quello che è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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