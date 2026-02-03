Fiere | Ieg approva il nuovo piano industriale 2025-2030 target ricavi fino a 365 mln

La Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano industriale fino al 2030. L’obiettivo è arrivare a ricavi di 365 milioni di euro. Corrado Peraboni, il CEO, spiega che il piano si basa sui risultati già ottenuti nel 2023 e nel 2024. Ora l’azienda punta a rafforzare la crescita nel lungo termine.

Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group: “L’aggiornamento del Piano Strategico fa leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024 e rafforza una visione di crescita di lungo periodo. La nostra ambizione è proseguire in un percorso di crescita principalmente organica e accelerare lo sviluppo internazionale. In questo percorso, proseguono gli investimenti sulle venues di Vicenza e Rimini, a sostegno dell’evoluzione dell’offerta e del posizionamento competitivo del Gruppo. Guardando al 2030, il Gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni di euro e un Adj. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

