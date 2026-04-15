Arezzo dalla gioielleria un brevetto che reinventa la cravatta

A Arezzo, un’azienda del settore della gioielleria ha depositato un brevetto per un nuovo accessorio modulare che si propone come alternativa alle tradizionali cravatte. L’idea, sviluppata nella provincia, consiste in un oggetto che può essere personalizzato e indossato come elemento di abbigliamento. La creazione rappresenta un'innovazione nel campo degli accessori moda, derivata dal comparto orafo e di gioielleria della zona.

Un’idea nata nel settore della gioielleria e sviluppata in provincia di Arezzo introduce un nuovo tipo di accessorio modulare. Claudia De Rosa Jewelry ha realizzato una cravatta gioiello basata su un sistema brevettato chiamato Gioielli Calamita, ideato dalla designer ligure Claudia De Rosa. Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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