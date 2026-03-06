dimentica tutto quello che sai su come annodare una cravatta

Oggi si parla di come annodare una cravatta, un gesto che molte persone ripetono da anni senza pensarci troppo. La procedura tradizionale prevede di avvolgere il tessuto attorno al collo, stringere e formare il nodo, così che la punta si posizioni vicino alla cintura. Questa tecnica è quella più comunemente usata e riconosciuta.

Abbiamo annodato le cravatte nello stesso modo per molto tempo. Attorno al collo, strette e ordinate al colletto, con la punta che sfiora la cintura. Il nodo four-in-hand imparato a scuola funziona ancora. Il mezzo Windsor, se si vuole osare un po’. Ma nessuno ha mai accusato il mondo della moda e i suoi volti celebri di non cambiare le regole. Nell’ultima stagione o giù di lì, le cravatte si sono fatte decisamente eccentriche. Jonathan Anderson è stato tra i primi a partire. Nella sua collezione maschile d’esordio per Dior, dove ha fuso suggestioni di aristocrazia europea e cool da skater, la cravatta ha vissuto diverse rinascite. In alcuni look – come quello visto su A$AP Rocky – il passante del collo veniva indossato sopra il colletto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

