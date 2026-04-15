Area delle Torri Aragonesi | Ripristinata da bivacco a monumento storico

Nell’area delle Torri Aragonesi, sono stati completati i lavori di recupero che hanno riportato il sito da una zona utilizzata come bivacco a un monumento storico riconosciuto. Contestualmente, è stato effettuato un intervento di rimozione dei rifiuti, contribuendo a migliorare il decoro urbano della zona. Questi interventi sono stati realizzati per preservare il patrimonio e ripristinare l’aspetto originale dell’area.

"> Rimozione di Rifiuti alle Torri Aragonesi: Intervento Decisivo per il Decoro Urbano. Napoli, 14 aprile 2026 – Un’azione significativa è avvenuta oggi nell’area circostante le storiche Torri Aragonesi. È stata avviata una pulizia profonda per ripristinare il decoro urbano di una zona che vede la presenza frequente di persone senza fissa dimora. Le operazioni di pulizia sono state coordinate dal Comune di Napoli e hanno visto un’ampia partecipazione di diverse unità operative. Collaborazione tra Servizi Sociali e Polizia Locale. Dalle prime ore del mattino, i servizi sociali comunali si sono messi in moto con l’obiettivo di assistere le persone presenti nell’area.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Area delle Torri Aragonesi: Ripristinata da bivacco a monumento storico. Notizie correlate Nuovo intervento di pulizia nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina Direttore Cardarelli: “Barelle Ospedale Mare? Ci sono momenti di iperafflusso” FOTO/ Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e... Napoli, via Marina: maxi bonifica alle Torri Aragonesi contro degradoCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo intervento di pulizia nell'area delle Torri Aragonesi in via Marina a Napoli; Via Marina, pulizia straordinaria nell’area delle Torri Aragonesi; Torri Aragonesi, nuovo intervento di pulizia e assistenza alle persone senza dimora; Nuovo intervento di pulizia nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina. Area delle Torri Aragonesi: Ripristinata da bivacco a monumento storico.Napoli, 14 aprile 2026 – Un’azione significativa è avvenuta oggi nell’area circostante le storiche Torri Aragonesi. È stata avviata una pulizia profonda per ripristinare il decoro urbano di una zona c ... napolipiu.com Nuovo intervento di pulizia nell'area delle Torri Aragonesi in via Marina a NapoliProsegue l'impegno dell'Amministrazione comunale per la salvaguardia e il decoro delle Torri Aragonesi in via Marina, a Napoli. (ANSA) ... ansa.it Nuovo intervento di pulizia nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la salvaguardia e il decoro delle Torri Aragonesi in via Marina. Questa mattina è stato effettuato un nuovo intervento di pulizia ap facebook Nuovo intervento di pulizia nell'area delle Torri Aragonesi in via Marina a Napoli. L'azione rientra nel programma del tavolo del decoro urbano #ANSA x.com