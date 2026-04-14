Nuovo intervento di pulizia nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina

Questa mattina è stato eseguito un intervento di pulizia nell’area intorno alle Torri Aragonesi in via Marina. L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti e l’accurata bonifica dello spazio pubblico, che spesso ospita gruppi di persone senza fissa dimora. La zona è stata interessata da interventi di questo tipo in passato e l’operazione di oggi si inserisce in un ciclo di attività di manutenzione.

Direttore Cardarelli: “Barelle Ospedale Mare? Ci sono momenti di iperafflusso” FOTO Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova. Funerali Fabio Ascione, l’anatema del cardinale Battaglia: “Napoli come Saturno, mangia. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuovo intervento di pulizia nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina Napoli, via Marina: maxi bonifica alle Torri Aragonesi contro degradoCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Pulizia alle Torri Aragonesi di Napoli: rimossi 26 quintali di rifiuti pericolosi per la salute dei cittadiniNella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, si è svolta una operazione interforze alle Torri Aragonesi, spesso utilizzate come riparo di fortuna dai...