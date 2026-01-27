Napoli via Marina | maxi bonifica alle Torri Aragonesi contro degrado

La recente bonifica di via Marina a Napoli ha portato alla rimozione di 26 quintali di rifiuti alle Torri Aragonesi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area. I controlli straordinari continuano per contrastare il degrado e offrire supporto ai cittadini più vulnerabili. Questi interventi mirano a preservare il patrimonio storico e a favorire un ambiente più salubre per la comunità.

Continuano i controlli straordinari in via Marina: bonificata l'area delle Torri Aragonesi, rimosse 26 quintali di rifiuti e assistenza ai clochard. Via Marina, maxi intervento contro degrado nell'area delle Torri Aragonesi. Proseguono senza sosta i servizi straordinari della Questura di Napoli per contrastare fenomeni di degrado e abbandono nell'area di via Marina, con particolare attenzione alla zona adiacente alle Torri Aragonesi. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Controlli e bonifica interforze nell'area pubblica. Questa mattina, agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, Pianura e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri e a personale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un intervento straordinario nell'area antistante le Torri Aragonesi.

