Ardea tenta di aggredire la moglie con coltelli e cacciavite | arrestato

A Ardea, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in due interventi distinti avvenuti nell’arco di pochi giorni. In un caso, un uomo ha tentato di aggredire la moglie con un coltello e un cacciavite. I militari hanno fermato entrambi i soggetti, che sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze.

Ardea, 15 aprile 2026 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato due uomini per maltrattamenti in famiglia in distinti interventi avvenuti nell’arco di pochi giorni. In entrambi i casi è stato tempestivamente attivato il Codice Rosso. Il primo caso. Nel primo episodio, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione a seguito della segnalazione di una violenta lite in famiglia. Un 55enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbe tentato di aggredire la coniuge 48enne, utilizzando prima dei coltelli da pane e poi un cacciavite, ma sarebbe stato contenuto dall’intervento del figlio maggiore della coppia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma: con cacciavite tenta di derubare anziana in una chiesa, arrestato 41enne al NomentanoAttimi di paura si sono verificati nel pomeriggio di ieri nel quartiere Nomentano di Roma, dove un uomo di 41 anni, privo di fissa dimora e con un... Tenta rapina con cacciavite in un negozio, poi prova a rubare in casa: arrestato stranieroNel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di aver tentato una rapina in un’attività commerciale di Corso Garibaldi, a... Contenuti di approfondimento Ardea, tenta di aggredire la moglie con coltelli e cacciavite: arrestatoNel primo episodio, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione a seguito della segnalazione di una violenta lite in famiglia. Un 55enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, in evidente st ... ilfaroonline.it Ardea – Tenta furto al supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza: arrestato 25enneI Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di origine marocchina, residente ad Ardea e già ... castellinotizie.it