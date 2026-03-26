Ieri pomeriggio nel quartiere Nomentano di Roma, un uomo di 41 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha tentato di rubare a un’anziana all’interno di una chiesa utilizzando un cacciavite. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine sul posto.

Attimi di paura si sono verificati nel pomeriggio di ieri nel quartiere Nomentano di Roma, dove un uomo di 41 anni, privo di fissa dimora e con un passato di precedenti penali, ha tentato di derubare un’anziana all’interno di una chiesa. Questo grave episodio ha portato all’arresto del soggetto da parte dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli, con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata. Intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da una segnalazione giunta al numero d’emergenza 112, che indicava una situazione di pericolo all’interno della chiesa “Sant’Angela Merici”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: con cacciavite tenta di derubare anziana in una chiesa, arrestato 41enne al Nomentano

Articoli correlati

Tenta di derubare una poliziotta sull’autobus: 40enne inseguito e arrestato dalla stessa agenteUn uomo di 40 anni ha tentato di derubare una poliziotta sull'autobus a Roma: dopo essere stato scoperto è fuggito, ma è stato bloccato dalla stessa...

40enne tenta di derubare una donna su un bus a Roma senza sapere che è una poliziotta: l'epilogo della vicendaFermato un quarantenne di origine romena con l’accusa di furto aggravato su un autobus della linea 64 a Roma.