Ad Ardea, una donna si è rifiutata di accompagnare il compagno a comprare droga ed è stata aggredita con pugni. Contestualmente, sono stati arrestati due uomini con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Le autorità hanno attivato il Codice Rosso per tutelare le vittime e accelerare le indagini. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno preso provvedimenti immediati.

Due uomini sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia ad Ardea nell’arco di pochi giorni. In entrambi i casi è stato attivato il “Codice Rosso” per garantire una risposta immediata e rafforzare la tutela delle vittime. Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Tenenza locale, intervenuti dopo segnalazioni di violenza domestica. Due arresti in pochi giorni: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Tenenza di Ardea ha portato a termine due arresti distinti per maltrattamenti in famiglia. Gli episodi si sono verificati in tempi ravvicinati e hanno visto coinvolti uomini già noti alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ardea, si rifiuta di accompagnare il compagno a comprare droga e viene presa a pugni: lui arrestato

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