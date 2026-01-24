Padova si rifiuta di acquistare droga e viene picchiato e rapinato | aggressore catturato arresto lampo

A Padova, un giovane di 27 anni gambiano è stato arrestato dopo aver rapinato un altro ragazzo, sottraendogli il cellulare con l’inganno e successivamente aggredendolo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto rapido dell’aggressore. L’episodio evidenzia l’importanza di segnalare comportamenti violenti e di garantire la sicurezza nelle aree urbane.

Eseguito un arresto per rapina in zona Borgomagno a Padova. Un cittadino gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito un giovane di 22 anni per sottrargli il cellulare. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una segnalazione al 112 ha fatto scattare l’operazione. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è consumato in pochi minuti nella zona Borgomagno di Padova. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di una violenta lite in strada tra due persone, giunta al numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Virgilio.it

